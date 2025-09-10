Porto (Portugal) acogerá una exposición sobre las transformaciones del Santa Mònica de Barcelona

Porto (Portugal) acogerá una exposición sobre las transformaciones de centro de arte Santa Mònica de Barcelona - SANTA MÒNICA

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural Sismógrafo de Porto acogerá a partir del 13 de septiembre la exposición 'Protótipos do desejo instituinte', una muestra sobre las transformaciones institucionales que el centro de arte Santa Mònica de Barcelona ha impulsado en los últimos años y que toma su proyecto para poner en relieve una nueva manera de entender la institución cultural.

Comisariada por Clara Laguillo y Marina Frean, la exposición adopta el formato de archivo-exposición para exponer las prácticas artísticas relacionales, colectivas y performativas desarrolladas en el Santa Mònica desde 2021, ha informado este miércoles el Santa Mònica en un comunicado.

La muestra, que estará abierta hasta el 31 de octubre, incluye una selección de obras ya producidas que representan los diferentes ciclos expositivos del centro, con trabajos de artistas como Joana Moll, Antoni Hervàs, Sofía Montenegro, Agustín Ortiz, Giulia Grumi, Mariona Moncunill, Beth Ferguson y Sara Dean.