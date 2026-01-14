El PP acusa a Pané de estar "cerrada al diálogo" con los médicos pese a tener competencias

El diputado del PP Hugo Manchón junto a médicos que se han manifestado ante el Parlament - PP

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Parlament Hugo Manchón ha acusado este miércoles a la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, de permanecer "cerrada al diálogo" con los médicos pese, ha dicho, tener las competencias necesarias para encarar la situación.

En un comunicado, Manchón ha criticado que "no se puede gestionar la sanidad pública mirando hacia otro lado" después de la huelga convocada este miércoles por el sindicato Metges de Catalunya, que reclaman un convenio propio.

El diputado ha reclamando al Govern "que se tome en serio la sanidad pública y que deje de menospreciar a quienes sostienen el sistema con un esfuerzo que ya no solo roza el límite, sino que lo supera con creces".

Asimismo, ha señalado también al Gobierno de Pedro Sánchez y a la ministra de Sanidad, Mónica García, por haber "contribuido de manera decisiva a la indignación que hoy expresan los profesionales".

"Los profesionales necesitan condiciones dignas para poder trabajar, y los pacientes tienen derecho a un sistema que no los condene a listas de espera interminables", ha concluido Manchón en el mismo comunicado.