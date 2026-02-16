El PP afirma que Illa "lejos de ser el salvador, es el responsable" de lo que sufre Catalunya

Rodríguez (PP) en rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha afirmado este lunes que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "lejos de ser el salvador, es el responsable de todo" lo que ha sufrido Catalunya este último mes.

En rueda de prensa después de que Illa se reincorpore tras su baja médica, Rodríguez ha dicho que el discurso institucional del presidente por su regreso puede dar la sensación de que los problemas surgidos en Catalunya las últimas semanas "pueden haber tenido origen en su ausencia y que ahora llega el salvador".

"Y no, los problemas que ha tenido Catalunya no se han debido a su ausencia, sino que son debidos a sus políticas, a las políticas del Partido Socialista", y también ha criticado las declaraciones del presidente sobre Rodalies.

El popular ha advertido sobre que Illa prometa exigencia, ambición y todos los recursos necesarios, ya que "si lo promete hoy, significa que hasta ahora no habría estado esta exigencia ni esta exigencia ni esta ambición".

En cuanto a que Illa vea a Catalunya preparada para afrontar y resolver cualquier situación, ha replicado: "El que no está preparado es el Govern. Catalunya y los catalanes estamos preparados, pero quien no está haciendo correctamente si trabajo es el propio Govern".

BAJAS LABORALES

Por otro lado, ha criticado la campaña en CAPS para incentivar el buen uso de las bajas laborales, que considera "fuera de lugar" pese a afirmar que la situación una reflexión por parte de la Administración, ha dicho.

"Si tienen la sospecha de que hay bajas que se alargan más de la cuenta, la solución no es ofrecer incentivos económicos, sino reforzar la inspección para verificar que las bajas y las altas se corresponden con la situación sanitaria", ha argumentado.

También ha ironizado con que espera que el alta del presidente "haya sido fruto de que está plenamente recuperado de la enfermedad que lo tenido alejado de sus tareas, y no sea fruto de incentivos económicos", y le ha enviado sus mejores deseos tras reincorporarse.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Al preguntársele si apoyan la exigencia de Junts para que Illa se someta a una cuestión de confianza, ha respondido que "tiene que ser una decisión que tome el presidente", no los grupos de la oposición.

Ha defendido que "si el Govern sigue en las actuales circunstancias, sin Presupuestos y sin mayoría suficiente que le permita avanzar en las soluciones que necesita Catalunya, alguna cosa tendrá que hacer".

Preguntado por las propuestas del PP en este sentido, ha respondido que cuando los gobiernos populares se encuentran sin la posibilidad de aprobar unos presupuestos acostumbran a convocar elecciones: "Lo hemos visto recientemente en Extremadura y Aragón".