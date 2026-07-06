El PP catalán pide a Illa "planificar mejor" y escuchar al mundo rural para evitar incendios

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "planificar mejor" y escuchar al mundo rural para evitar que se produzcan incendios como el originado el pasado viernes en la Bisbal d'Empordà (Girona) que ha quemado más de 2.000 hectáreas.

En una rueda de prensa desde la sede del partido este lunes ha expresado el apoyo de su partido a los afectados por este incendio y a los cuerpos de emergencias que, destaca, han demostrado nuevamente su "profesionalidad, compromiso y capacidad de sacrificio".

Ha defendido que los incendios no solo se atienden el día en que se producen "sino durante toda la temporada" y ha apuntado que durante el invierno debe haber una planificación de los sistemas de emergencia y control de las masas forestales.

"El Partido Popular defiende una política ambiental basada en la gestión y no en la propaganda", ha sostenido, y ha dicho que la mejor política forestal es mantener vivo el mundo rural.

Así, ha explicado que su formación presentará en el Parlament una serie de medidas al respecto: "Proteger nuestro patrimonio natural exige menos ideología, más gestión y más confianza en la gente que vive y trabaja en el territorio".

PEAJES

Por otra parte, acerca de la posibilidad de recuperar los peajes en las autopistas catalanas, ha reprochado a Illa que fue una "irresponsabilidad", dice, tratar este tema en la sesión de control en el Parlament la pasada semana y cree que es algo que requiere un debate profundo.

"Yo creo que la prioridad no es continuar estrangulando a la gente. En una comunidad donde sufrimos un verdadero infierno fiscal, solo faltaba que se volvieran a poner peajes", ha lamentado, y ha añadido que la solución para las carreteras es ejecutar los presupuestos de inversión.