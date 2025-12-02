El PP catalán replica a Sánchez que lo necesario para "recuperar la normalidad" es que dimita

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "para recuperar la normalidad en España lo que es necesario" es que dimita y convoque elecciones.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes después de que Sánchez haya asegurado en una entrevista de 'Rac1' que un hipotético pacto entre PP y Junts en el futuro "significará que la amnistía, la normalización y la convivencia en Catalunya y en el conjunto del Estado se ha consolidado".

"En España tenemos de todo menos normalidad", ha replicado Fernández, que ha tachado de broma de mal gusto las palabras de Sánchez y ha insistido en una convocatoria electoral de forma inmediata.