El PP catalán también llevará al CGE la ley para prohibir la compra especulativa de vivienda

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha avanzado este martes que también llevarán al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la proposición de ley de los Comuns para la adopción de medidas de contención de la especulación en las zonas de mercado tensionado.

"La hemos leído y hay extremos que consideramos que están fuera de la Constitución. Por eso pediremos la opinión del CGE", ha explicado en rueda de prensa en la Cámara catalana, sin especificar a qué extremos se refería.

Esta misma semana el pleno debatirá si la proposición de ley de los Comuns debe tramitarse por lectura única, y será posteriormente cuando el PP pueda elevar el texto al CGE, al igual que tiene previsto hacer Junts como han avanzado este mismo martes.