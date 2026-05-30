El PP de Catalunya pide controles en todas las aulas de las PAU para evitar fraudes con IA

Archivo - Estudiantes de bachillerato minutos antes de comenzar los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), en el Campus Ciutadella en Barcelona, Catalunya (España), a 7 de julio de 2020. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Catalunya ha registrado una propuesta de resolución en el Parlament para pedir al Govern que implante sistemas de detección de dispositivos electrónicos en todas las aulas donde se hagan las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), con el objetivo de evitar posibles fraudes con IA durante los exámenes, según han informado este sábado en un comunicado.

La diputada del PP en el Parlament Míriam Casanova ha defendido que la medida busca garantizar la igualdad de oportunidades entre los estudiantes, así como preservar la objetividad de las pruebas y la confianza en el sistema de evaluación basado en el mérito y el esfuerzo.

Según los populares, el uso de teléfonos móviles, relojes inteligentes, auriculares ocultos, gafas inteligentes o calculadoras con conexión ha aumentado las posibilidades de hacer trampas en los exámenes, una situación que, aseguran, se ve agravada por el uso de herramientas de inteligencia artificial.

El partido ha señalado que el Departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat ha planteado la posibilidad de realizar controles aleatorios durante la próxima convocatoria, pero considera que esta fórmula es insuficiente y reclama un protocolo específico que se aplique en todos los espacios.

El PP de Catalunya también propone informar a los centros educativos y al alumnado sobre la prohibición de acceder a las aulas con dispositivos que puedan facilitar el fraude.