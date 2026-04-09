El PP critica que Catalunya no pida más efectivos de Policía y Guardia Civil: Es "una necesidad"

Archivo - El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, durante un pleno del Parlament - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado que la Generalitat de Catalunya no pida más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, unas vacantes que cifra en 1.200 y 1.100, respectivamente, y sostiene que "negarse a pedir más efectivos significa ignorar una necesidad evidente".

En un comunicado este jueves, el PP catalán ha lamentado que durante la comisión de Interior del Parlament no se aprobaron puntos de su propuesta de su resolución que reclamaban "defender la competencia exclusiva del Estado en fronteras y reclamar un aumento de efectivos".

En este sentido, ha acusado al PSC de ponerse "de perfil en la defensa de la competencia estatal en la vigilancia de fronteras y el aumento de efectivos" y ha asegurado que puertos y aeropuertos deben ser competencia del Estado por la respuesta a terrorismo y crimen organizado.

El portavoz popular en la comisión de Interior, Alberto Villagrasa, afirmó durante la comisión que el trabajo que realizan Policía Nacional y Guardia Civil, "muchas veces en coordinación con policías locales y Mossos d'Esquadra, demuestra que todos los cuerpos de seguridad suman y ninguno resta".

El punto de la propuesta del PP para expresar apoyo institucional a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil destinados en los pasos fronterizos en Catalunya sí que prosperó en la comisión parlamentaria de este miércoles.