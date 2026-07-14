El PP critica el Código de Conducta del Parlament y cree que el Código Penal debe marcar el límite

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán - PP

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha criticado este martes el Código de Conducta del Parlament "porque atenta contra la libertad de expresión de los diputados y vulnera su inmunidad parlamentaria" y ha defendido que el Código Penal marque los límites.

"Si algún diputado considera que se ha ido contra su derecho a la honorabilidad, por decirlo de alguna manera, tiene las instituciones judiciales y las instancias judiciales para poder denunciarlo", ha subrayado en rueda de prensa en la Cámara.

También considera que el delito de odio en el Parlament es aleatorio y que hay una doble vara de medir según a quien afecte: "Muchos diputados del PP hemos tenido que escuchar en este hemiciclo, como se nos decía, absolutamente de todo, desde fachas, colonos y ñordos" y no ha pasado nada, ha dicho.