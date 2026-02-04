El PP critica subvenciones "sin control" del Govern de Aragonès a entidades culturales catalanistas

Archivo - La diputada del PP en el Parlament, Lorena Roldán, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha criticado la existencia de subvenciones "a dedo, sin control ni transparencia" a entidades culturales catalanistas durante el Govern del expresidente Pere Aragonès, en base a un informe de la Sindicatura de Cuentas.

Según los populares, se desprende un uso "sistemático y arbitrario" de estas subvenciones a entidades como Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià y a Movistar+ para subtitular ficción al catalán, informa el partido en un comunicado.

Para Roldán, este tipo de ayudas se usan como un mecanismo de financiación ordinaria: "Si cada año las entidades reciben lo mismo, no es una subvención, es un mecanismo de financiación fraudulento".

Ha asegurado que el informe "confirma que el Govern Aragonès trataba el presupuesto de Cultura como si fuera su caja de resistencia particular", y que era una acción deliberada para dar dinero público a entidades que considera afines a ese Govern, con una elevada concurrencia en la concesión de subvenciones director y nominativas sin justificación suficiente, en sus palabras.

Por ello, ha preguntado si el Govern actual actuará de la misma forma: "Desde el PP vamos a exigir transparencia en las subvenciones y que se devuelvan todas aquellas otorgadas al margen de la normativa".

IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES

Según el informe, entre 2018 y 2023, Acció Cultural del País Valencià recibió subvenciones por valor de 2,7 millones de euros, Plataforma per la Llengua por 2,2 millones, y Movistar+ por 730.000 euros.

En este mismo periodo, otras entidades como la Fundació del Gran Teatre del Liceu; el Consorci de l'Auditori i l'Orquestra; el Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona; la Fundació Teatre Lliure, y el Consorci Mercat de les Flors recibieron, respectivamente, 55,7 millones de euros; 35,3 millones; 21,9 millones; 12,9 millones, y 10,4 millones.