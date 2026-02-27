El PP enmendará este mismo viernes la totalidad de los Presupuestos de Illa: "Discrepancia absoluta"

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, durante una rueda de prensa, a 27 de febrero de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha anunciado que su grupo parlamentario registrará este mismo viernes una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Generalitat de 2026 tras presentarlos el Govern: "No es una discrepancia puntual en una partida, es una discrepancia absoluta con el modelo".

En una rueda de prensa, Fernández ha valorado que el presupuesto que ha presentado la consellera pretende "resistir, aguantar equilibrios parlamentarios y satisfacer a socios" y que, a pesar de aumentar el gasto, no está dirigido a solucionar de verdad los problemas de Catalunya.

"Lo que se plantea es ampliar la estructura política y reforzar mecanismos de control, un presupuesto de naturaleza soviética y comunista", y ha lamentado que no se planteen reducciones fiscales ni se simplifiquen normas ni burocracia.

Así, ve los Presupuestos como una "prórroga del bloqueo político y económico de Catalunya" y ha defendido un sector público fuerte en los servicios públicos esenciales pero que no asfixie, a su juicio, la iniciativa privada.

Preguntado por si, además de la enmienda a la totalidad, el PP se ha planteado llevar las cuentas al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), Fernández ha asegurado que primero deben ver el detalle del proyecto, aunque ha señalado su poca confianza en el CGE por sus "dictámenes más políticos que de análisis jurídica".