El PP equipara a Illa y a Sánchez ante la falta de acuerdo con los Presupuestos y exige elecciones

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, y el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández - EUROPA PRESS

Juan Fernández ve "un espectáculo bochornoso y frívolo" por parte del PSC y de ERC

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha señalado la falta de acuerdo entre el Govern y ERC para aprobar los Presupuestos de la Generalitat y ha equiparado la situación de los presidentes Salvador Illa y Pedro Sánchez, ante la cual ha exigido elecciones en Catalunya.

"Se une cada vez más la situación de Illa y la situación de Sánchez. Habría que preguntarle a Illa si va a continuar la senda que ha abierto Sánchez en España también en Catalunya", ha dicho en declaraciones a periodistas desde el laboratorio Aldo-Unión en Esplugues de Llobregat (Barcelona), junto al portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, antes de reunirse con representantes del laboratorio.

Fúnez ha apuntado que Illa ha presentado una ley de presupuestos mientras que "Sánchez ni siquiera lo ha hecho", pero ve similares las situaciones de ambos gobiernos ante la falta de acuerdos con sus socios.

"Hay que preguntarle a Salvador Illa si quiere, como Sánchez, estar secuestrado, presionado y condicionado por sus socios", y ha acusado al presidente de la Generalitat de bloquear la situación de la sociedad catalana porque, a su juicio, su gobierno está bloqueado.

Y ha concluido: "Habría que preguntarle a Illa, ¿Si no saca los Presupuestos va a convocar elecciones o no va a hacerlo? ¿Va a hacer lo mismo que Sánchez o no lo va a hacer?".

También se ha referido a la financiación de ámbitos como la salud, y ha defendido que "no dependa de ningún tipo de chantaje independentista ni ningún tipo de cuestión territorial".

"PRIORIDADES ABSOLUTAMENTE EQUIVOCADAS"

El portavoz en el Parlament, Juan Fernández, ha criticado el "espectáculo bochornoso y frívolo" que, a su juicio, están ejerciendo el PSC y ERC tras la enmienda de los republicanos a los Presupuestos de Illa.

Ha reiterado que el proyecto de cuentas que ha presentado el Govern "tiene las prioridades absolutamente equivocadas" y ha defendido realizar una auditoría en la estructura de la sanidad catalana, que ve fallida.

"Por ello el PP está hoy aquí reuniéndose con una empresa del sector sanitario, la sanidad pública y la sanidad concertada de Catalunya, para saber cuáles son sus preocupaciones y, sobre todo, para poner encima de la mesa las soluciones que mejor pueden ir para mejorar el sistema sanitario catalán", ha añadido.