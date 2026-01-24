El PP exige a Dalmau comparecer en el Parlament sobre Rodalies y "la parálisis de la Generalitat"

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, que comparezca en el Parlament como presidente en funciones para "responder ante el caos de movilidad que bloquea Catalunya y la parálisis de la Generalitat".

"Los catalanes tenemos un gobierno fuera de servicio", han añadido este sábado por la noche fuentes del partido.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha anunciado este mismo sábado que Rodalies seguirá fuera de servicio el domingo.