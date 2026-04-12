El PP ganaría las elecciones con 130 escaños seguido del PSOE (117) y Vox (64), según un sondeo

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ganaría ahora unas elecciones generales con 130 escaños, 7 menos que los actuales, seguido del PSOE con 117 escaños, perdiendo 4 respecto a los 121 actuales y Vox subiría 31 escaños hasta los 64, lo que llevaría a una posible suma de PP y Vox a una mayoría absoluta de 194 escaños, según un sondeo de Ipsos para 'La Vanguardia' recogido este domingo por Europa Press.

Por detrás, Sumar obtendría 7 representantes, una bajada de 24 respecto a los 31 actuales y Podemos quedaría sin representación en el Congreso de presentarse en una lista propia, mientras que si se reeditara la coalición de 2023 entre las dos formaciones podría elevarse a 17 escaños.

Respecto al resto de formaciones, EH Bildu y ERC obtendrían 8 escaños cada uno; el PNV se quedaría con 6; Junts con 5; Aliança Catalana de presentarse sumaría 2 y Coalición Canaria sacaría un escaño.

ESTIMACIÓN DE VOTO

En porcentaje de estimación de voto el PP ganaría con el 30,9%, un 2,2% menos que en 2023 y el PSOE perdería 3,3 puntos respecto a las ultimas generales quedándose con un 28,4%.

Vox es el partido que registra la mayor subida pasando de un 12,4% en los anteriores comicios a un 18,3% de los votos, mientras que Sumar perdería un 6,5% de sus apoyos y obtendría un 5,8%.

Entre los partidos catalanes, ERC obtiene un 2,2% de los votos, por delante se Junts con un 1,4% y una candidatura de Aliança Catalana irrumpiría con el 0,5% de los votos.

VALORACIÓN DE LÍDERES

La encuesta, que también ha preguntado sobre la labor de los diferentes líderes políticos registra que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, es el mejor valorado con una nota media de 4,5, siendo el más cercano al aprobado, seguido del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que obtiene un 3,8 y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un 3,7.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, obtiene una nota de 3,5, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, recibe una valoración del 2,7, por delante de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra (2,4) y la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras (2,3).

MAYORÍAS

Acerca de las posibles mayorías en el Congreso, el sondeo pregunta a los encuestados si sería más importante votar en unas elecciones ante la posibilidad de una mayoría de PP y Vox, a lo que el 52% contesta que sería "mucho más importante", algo que responden el 54% de los votantes populares, el 65% del electorado de Vox y alcanza el 70% en el caso de los socialistas y un 80% entre los votantes de Sumar.

En caso de que el PP volviera a ser la fuerza más votada, pero sin mayoría absoluta, un 24% de los encuestados preferirían un gobierno del PSOE con los socios actuales; un 16% apuestan por un gobierno del PP en coalición con Vox y otro 16% prefiere un gobierno del PP en solitario con apoyo del PSOE.