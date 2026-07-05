El PP ganaría las elecciones con 132 escaños seguido del PSOE (111) y Vox (64), según un sondeo

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ganaría ahora unas elecciones generales con 132 escaños, 5 menos que los actuales, seguido del PSOE con 111, perdiendo 10 respecto a los 121 actuales y Vox subiría 31 escaños hasta los 64, lo que llevaría a una posible suma de PP y Vox a una mayoría absoluta con 196 escaños, según un sondeo de Ipsos para 'La Vanguardia' recogido este domingo por Europa Press.

Por detrás, Sumar obtendría 12 representantes, 19 menos respecto a los 31 actuales y Podemos quedaría sin representación en el Congreso.

Respecto al resto de formaciones, EH Bildu y ERC obtendrían 8 escaños cada uno; el PNV se quedaría con 6; Junts con 3; Aliança Catalana de presentarse sumaría ; BNG tendría 2, y Coalición Canaria y UPN sacarían un escaño cada una.

ESTIMACIÓN DE VOTO

En porcentaje de estimación de voto el PP ganaría con el 31,2%, 1,9 puntos menos que en 2023 y el PSOE perdería 4,6 puntos respecto a las ultimas generales quedándose con un 27,1%.

Vox es el partido que registra la mayor subida pasando de un 12,4% en los anteriores comicios a un 18,5% de los votos, mientras que Sumar perdería 4,7 puntos y obtendría un 7,6%.

Entre los partidos catalanes, ERC obtiene un 2% de los votos, por delante se Junts con un 0,9% y una candidatura de Aliança Catalana empataría con los de Carles Puigdemont con el 0,9% de los votos.

VALORACIÓN DE LÍDERES

La encuesta, que también ha preguntado sobre la labor de los diferentes líderes políticos registra que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, es el mejor valorado con una nota media de 4,4, siendo el más cercano al aprobado, seguido del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que obtiene un 3,6; la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, con un 3,5, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un 3,4.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, obtiene una nota de 3,2, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, recibe una valoración del 2,9, por delante de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra (2,5) y la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras (2,1).

ADELANTO ELECTORAL

El 46% de los encuestados quieren un adelanto electoral; el 33% prefiere que el Gobierno continúe hasta terminar la legislatura; el 7% respalda una moción de censura del PP con Feijóo como presidente del Gobierno, y el 7% apoya una moción de censura instrumental.

Sobre la fidelidad del voto, el PSOE conserva un 63% de los votantes de 2023, una tasa que se eleva al 76% en el caso del PP y a más del 86% en el de Vox, mientras que Sumar retiene el 38% de sus electores y transfiere un 13% al PSOE y otro tanto a Podemos.