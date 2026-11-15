El PP ganaría las generales con 120 escaños, seguido de PSOE (104) y Vox (72), según un sondeo

Archivo - Diputados durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El PP ganaría las próximas elecciones generales del 29 de noviembre con 120 escaños (en una horquilla entre los 112 y 130), seguido del PSOE con 104 escaños (96-113) y Vox con 72 (64-80), mientras que la cuarta posición sería para Frente Amplio con 19 (12-25), según una encuesta elaborada por YouGov para el diario 'Ara' publicada este domingo.

Con estos resultados el PP perdería 17 escaños respecto a las generales de 2023, cuando obtuvo 137, los mismos que perdería el PSOE, mientras que Vox subiría 39 escaños respecto a los 33 de la anterior legislatura.

Así, la suma entre PP y Vox se situaria en 192 diputados superando la mayoría absoluta fijada en 176 escaños, y en porcentaje de voto el PP aventaja en 3,7 puntos al PSOE ( 29,6% frente a 25,9%), con Vox llegando al 20,3% y Frente Amplio en el 9,2%.

La encuesta constata que entre los votantes del PP un 82% se muestra de acuerdo en formar un Ejecutivo de coalición con Vox.

El sondeo registra una caída de Frente Amplio respecto a los resultados de Sumar en 2023, obteniendo 12 diputados menos, y muestra que casi un 30% de los votantes que apostaron por sumar votarían ahora al PSOE.

RESTO DE PARTIDOS

En cuanto al resto de formaciones ERC obtendría 13 escaños (en una horquilla entre 10 y 15); Bildu conseguiría 7 (5-9); Adelante Andalucía 4 (2-4); Junts 4 (3-6) y el PNV 3 (2-5).

BNG y Coalición Canaria también obtendrían representación y, respecto a Podemos, opta a un escaño según el sondeo, aunque los modelos estadísticos "apuntan que lo más probable es que se quede sin representación".

LÍDERES

Entre los líderes políticos el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es el preferido para ser presidente del Gobierno por un 26%, mientras que un 23% prefieren al actual presidente, Pedro Sánchez, y un 15% apuestan por el presidente de Vox, Santiago Abascal.

Sin embargo, el líder mejor valorado es el candidato de ERC, Gabriel Rufián, que obtiene una nota de 3,9 sobre 10, seguido por Feijóo (3,4), Sánchez (3,3), Abascal (3,1) y Colau (2,5).