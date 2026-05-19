El PP no asistirá a la reunión del Govern con los grupos previa a la Bilateral Gobierno-Generalitat

Archivo - El portavoz del Partido Popular, Alejandro Fernández - Kike Rincón/Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Catalunya ha anunciado que no asistirá a la reunión que ha convocado el Govern con los grupos parlamentarios la tarde de este martes para explicar los principales acuerdos que se prevé adoptar en la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat y la Comisión Mixta de Transferencias, que se celebran el miércoles en Madrid.

En un comunicado este martes, los populares lo justifican porque creen que sería una forma de "blanquear y legitimar políticamente" los acuerdos del Govern y ERC para los Presupuestos de la Generalitat, gran parte de los cuales serán ratificados en la Bilateral.

Aseguran que se han negociado a espaldas de los ciudadanos y no responden a las necesidades reales de los catalanes: "El acuerdo entre el PSC y ERC va mucho más allá de unos presupuestos", alertan, puesto que debilitan, según ellos, la presencia del Estado en Catalunya.

También consideran que con ellos se avanza "de forma gradual pero constante, en la construcción de estructuras de Estado al margen del espíritu constitucional y del principio de igualdad entre todos los españoles", por lo que, por coherencia política y respeto a la mayoría social de Catalunya, argumentan, no asistirán.

Señalan también que el acuerdo haya llegado justo después de las elecciones en Andalucía, lo que ven una muestra de opacidad y de que se han mantenido en secreto los acuerdos: "Tanto el PSC como ERC eran plenamente conscientes del rechazo político y social que generarían en el momento de ser anunciados".

ORBITAL FERROVIARIA

Sobre el impulso de la línea orbital ferroviaria, uno de los principales compromisos que han suscrito socialistas y republicanos, critican que ya se anunció hace 16 años y que ahora es "un señuelo".

Lo es, según ellos, porque es la forma por la que se acepten "concesiones muy graves" en soberanía, hacienda, financiación, control institucional, capacidad normativa y otras competencias propias y exclusivas de un Estado.