El PP no llevará los Presupuestos de la Generalitat al Consell de Garanties Estatutàries

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha anunciado este martes que finalmente no llevarán el proyecto de Presupuestos de la Generalitat de este año al Consell de Garanties Estatuàries (CGE), por lo que previsiblemente se aprobarán en el pleno de esta semana con el apoyo de PSC-Units, ERC y Comuns.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, ha apuntado que avisaron de que estaban estudiando la posibilidad de recurrir las cuentas al CGE así como la 'ley de acompañamiento' porque "la experiencia dice que cuando el PSC, ERC y Comuns presentan alguna iniciativa hay que mirarla con lupa".

Además de constatar que las resoluciones del CGE no son de obligado cumplimiento, ha concretado que finalmente han decidido votar en contra de las dos iniciativas.

"Esta semana Illa por fin hará lo que dijo hace dos años que haría, que es aprobar los Presupuestos de la Generalitat", aunque ha afirmado que no son las cuentas que Catalunya necesita, sino las que necesitan los socialistas para no perder el sillón, ha dicho.

Illa tendrá Presupuestos gracias a ERC y los Comuns "aunque el pago sea el desmantelamiento del Estado, seguir asfixiando a los catalanes con impuestos por las nubes o mantener, fortalecer y ampliar las estructuras de Estado que tanto le gustan al separatismo", ha concluido.