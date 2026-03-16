El PP pide adaptar los chalecos de las agentes de Mossos para evitar problemas de salud

Archivo - Escudo de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Parlament, Alberto Villagrasa, ha pedido al Govern unos chalecos adaptados para las agentes de los Mossos d'Esquadra con el fin de evitar problemas de salud, alertando de que los uniformes actuales responden a "un diseño masculino que puede generar diversas afecciones físicas y problemas de salud a las mujeres".

Villagrasa ha reclamado una revisión de todo el procedimiento de adjudicación de los chalecos antibalas, efectuados a lo largo de 2024, señalando que se trata de una inversión pública de 14 millones de euros, una cifra que hace "especialmente grave esta situación", recoge un comunicado de la formación este lunes.

El partido ha instado al depertamento de Interior a "revisar el proceso y compra y adjudicación" de las prendas de seguridad con el objetivo de plantear unos requisitos mínimos en futuras adquisiciones de material que garantizen la presencia de representantes sindicales durante estas pruebas.