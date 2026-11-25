A la derecha de la imagen, Sirera condena la decisión del gobierno iraní contra la cantante. - PP

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha enviado una carta al alcalde, Jaume Collboni, por el 25N en la que le pide suspender el acuerdo de colaboración con la ciudad iraní de Isfahán, después de que el gobierno de Irán haya condenado a 74 latigazos a la cantante Parastoo Ahmadi por difundir en Youtube un concierto en el que cantaba sin velo.

"Este nuevo episodio de represión contra las mujeres y de vulneración de las libertades fundamentales resulta incompatible con los valores que Barcelona proclama defender", ha sostenido Sirera en la carta enviada este miércoles.

Ha remarcado que Barcelona "no puede permanecer impasible ante estas atrocidades" y también ha hecho pública su condena a este suceso en el acto celebrado en el Ayuntamiento con motivo de este día.