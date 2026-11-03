El PP pide la comparecencia de Illa para explicar la dimisión de su jefe de Gabinete

Archivo - La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido la comparecencia en el Parlament del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para explicar la dimisión de su hasta ahora jefe de Gabinete, Eduard Rivas.

En un comunicado este martes, los populares han recordado que Rivas está "investigado por corrupción", después de que trascendiera a finales de abril de este año que se le investigaba por presuntas irregularidades cuando era alcalde de Esparreguera (Barcelona).

Según el Govern, Rivas renunció al cargo este lunes por decisión propia y ha sido sustituido por el hasta ahora secretario de Gobiernos Locales y Relaciones con Aran, Xavier Amor.

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha dicho que "los catalanes tienen derecho a saber por qué se produce el relevo", recoge un comunicado de la formación este martes.

"Illa no puede despachar este asunto limitándose a señalar que Rivas deja el cargo por decisión propia y agradecerle los servicios prestados, y no puede hacerlo porque es Illa quién en abril dijo que mantenía la confianza en su jefe de gabinete", ha señalado.

Ha añadido que la presunción de inocencia no está reñida con la rendición de cuentas y ha pedido a Illa no buscar excusas: "Resulta que su jefe de Gabinete dimite cuando se levanta el secreto de sumario, todo es muy sospechoso".

"Illa tiene que dar la cara, estamos hablando que dimite una persona de su máxima confianza, investigada judicialmente y a la que el propio presidente respaldó públicamente", y ha explicado que si no comparece registrarán una batería de preguntas para conocer los motivos del cambio y asegurarse de que no se recoloca a Rivas en otro puesto, según ella.