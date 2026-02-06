El PP pide la "dimisión inmediata" de Puente y Paneque y un plan de choque inversor en Rodalies

Archivo - El senador del PP y coordinador general del partido en Catalunya, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP y coordinador general del partido en Catalunya, Juan Milián, ha pedido este viernes la "dimisión inmediata" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, por la crisis en Rodalies, y un plan de choque de inversiones en la red.

Lo ha reclamado en una atención a los medios en Vilafranca del Penedès (Barcelona), junto al secretario general provincial del PP y alcalde de Pontons (Barcelona), Josep Tutusaus, en que ha asegurado que el "caos ferroviario" agudiza los problemas de movilidad de la comarca del Penedès.

Ha asegurado que el Gobierno y la Generalitat no están gestionando la situación, y que es culpa también "de sus socios, de los partidos independentistas", por haber estado pactando durante los últimos años.

Milián ha recordado que el Senado votó por mayoría absoluta la petición de dimisión de Puente, y que abrirá una comisión de investigación sobre la situación de la red ferroviaria en España, en que defenderá un plan de choque inversor en Rodalies.

"Que se invierta realmente lo que sea necesario para solucionar todos los problemas en aquellos puntos en los que ahora mismo es peligroso. Y siempre digo que el primer punto de ese plan de choque que debe ser es el cese, si no la dimisión, de los responsables, en este caso de la consellera Paneque y del ministro Puente", ha expresado el senador.

JOSEP TUTUSAUS

Por su parte, Tutusaus ha lamentado los problemas de movilidad en la comarca por la crisis de Rodalies y el corte de la AP-7, también en los municipios pequeños, y el "deterioro" de los servicios públicos en estos municipios.

"El 4% de la población de Catalunya vivimos en el 75% del territorio. Por tanto, hay un 4% de la población que estamos abandonados, donde tenemos una falta de servicios y pagamos los impuestos como todo el mundo, como los primeros", ha lamentado.

Ha sostenido que la solución a esta situación es muy fácil, y que pasa por "invertir muchísimo más dinero de estos impuestos" que se están pagando, e invertir para que no haya ciudadanos de primera, de segunda y de tercera.

Finalmente, ha reclamado a la Generalitat que se ponga las pilas, en sus palabras, y no busque culpables en el pasado: "Pueden poner las excusas políticas que quieran, que si es culpa de hace 25 años, o de 30, o de 40. En la Generalitat llevan muchísimos años gobernando los mismos. Entre ellos, juntos, separados, pero los mismos".