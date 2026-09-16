El PP pide al Govern concretar el coste de la conferencia de Illa por el ecuador de su mandato

Archivo - La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado este miércoles una batería de preguntas en el Parlament en las que exigen al Govern concretar el coste de la conferencia 'El futur és aquí' que celebró en Barcelona el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por el ecuador de su mandato.

En un comunicado, la portavoz del PP en la Cámara catalana, Lorena Roldán, ha afirmado que "los catalanes tienen derecho a saber cuánto ha costado, quiénes asistieron y cuándo piensa ejecutar todo lo que ha anunciado" Illa.

Para Roldán, la conferencia del presidente "fue una estrategia del Govern para eludir el control parlamentario" y ha criticado que los diputados no deberían enterarse de sus planes por una conferencia.

"Antes de explicar el futuro de Catalunya, Illa debe explicar el presente del Govern y decirnos qué ha costado el acto, cuándo se ejecutará lo que ha prometido, cómo se pagará y qué ocurrirá si se incumple otra vez, como lleva haciendo toda la legislatura", ha sostenido Roldán.

CONCRECIÓN DE LAS MEDIDAS ANUNCIADAS

Por ello, los populares han exigido también al Govern que concrete el presupuesto, la planificación y la calendarización de medidas anunciadas durante la conferencia como la climatización de 2.530 centros educativos.

Roldán ha pedido saber en qué centros y el presupuesto total: "Es muy fácil decir 2.500 millones de euros, pero lo importante es explicar la partida anual, la planificación y el calendario de ejecución".

De la misma forma, también ha pedido concreciones en la climatización de 51 residencias de la Generalitat, la inversión del 6% del PIB en Educación, o el anuncio de 1.000 millones de euros para implementar la estrategia de inteligencia artificial.