El PP pide al Govern un fondo de 50 millones para empresas ante el encarecimiento del petróleo

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau (2i), el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (c), la consellera de Economía, Alícia Romero (2d), el conseller de Acción Exterior y UE, Jaume Duch (i), y el secretario general de Empresa y - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha explicado que su grupo ha propuesto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la creación de un fondo de 50 millones de euros destinado a dar apoyo a autónomos, pymes y sectores "especialmente expuestos al aumento de costes energéticos".

En una rueda posterior a la cumbre de este viernes del Govern con los grupos parlamentarios para abordar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, Fernández ha explicado que los populares han planteado la necesidad de un fondo que permita abrir líneas de crédito a través del Institut Català de Finances "para que las empresas puedan absorber parte del incremento del coste del gasóleo y de la energía".

Asimismo, el PP ha pedido "suspender algunos impuestos propios de la Generalitat que encarecen la actividad económica" como el impuesto sobre las emisiones de CO2 a vehículos a una rebaja en el tramo autonómico del IRPF, así como alargar la vida útil de las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs (Tarragona).

"No por ideología, sino por realismo. Cerrar centrales nucleares que funcionan mientras aumenta nuestra dependencia energética exterior no es una política energética, es una política de riesgo", ha sostenido el portavoz.

Fernández ha criticado que la propuesta del Govern haya sido la creación de un grupo de trabajo y ha afirmado que el PP continuará colaborando, aunque exige al Govern "que pase de las palabras a las decisiones".

"Catalunya necesita liderazgo económico, no reuniones sin consecuencias. Necesita decisiones que protejan a los que trabajan en las empresas y a los que sostienen la economía cada día. Porque cuando el mundo se complica, los ciudadanos esperan que sus gobiernos estén a la altura, y el Govern de Salvador Illa no ha estado hoy a la altura", ha concluido.