El PP pide al Govern saber el contenido y los "acuerdos adoptados" en la reunión Illa-Puigdemont

Pide saber por qué no había "banderas oficiales" y el coste total del viaje a Bruselas

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Parlament ha registrado una batería de preguntas al Govern en la que le piden saber el contenido y los "acuerdos adoptados" en la reunión este martes en Bruselas entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresidente del Govern y líder de Junts, Carles Puigdemont.

En un comunicado este miércoles, los populares han explicado que también han reclamado saber "por qué se retiraron las banderas oficiales en la reunión celebrada en un edificio oficial de la Generalitat".

Además, han reclamado saber "en calidad de qué se recibió a Carles Puigdemont si es un fugado", y también cuál ha sido el coste total del viaje a Bruselas.

El diputado del PP en el Parlament Hugo Manchón ha criticado que Illa haya "utilizado una sede oficial sufragada con dinero público para blanquear la imagen de quien sigue siendo un prófugo de la justicia".

RENDIR CUENTAS EN EL PARLAMENT

Manchón ha reclamado que Illa rinda cuentas sobre el encuentro ante la Cámara catalana como muestra de transparencia, y ha acusado a Illa de ser "rehén en Catalunya de lo que mande ERC y de lo que le ordene Sánchez para retener los votos que lo sostienen en La Moncloa".

"El mensaje que proyecta esta reunión es bochornoso: la imagen de Puigdemont sonriendo al lado de Illa es la demostración de quién manda de verdad. Illa no pinta nada, es una marioneta", ha sostenido Manchón.