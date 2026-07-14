El PP pide en el Parlament que en ESO y Bachillerato se estudie qué fue ETA y sus consecuencias

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán - PP

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha dicho este martes que han presentado una iniciativa para que en la ESO y Bachillerato se estudie qué fue ETA y sus consecuencias.

"El recuerdo de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas no puede quedarse únicamente en los homenajes, tiene que convertirse en memoria viva, en verdad y educación", ha defendido en rueda de prensa en la Cámara.

Tras recordar el aniversario del asesinato de Blanco, ha alertado del riesgo de que las nuevas generaciones "desconozcan lo que ocurrió en España durante décadas, con más de 850 asesinados y 379 crímenes por esclarecer".

"Queremos que los alumnos conozcan qué fue ETA, qué consecuencias tuvo el terrorismo para la sociedad española y, especialmente, qué sufrieron las víctimas", y ha añadido que no hubo dos bandos iguales sino víctimas y verdugos.

También ha reclamado que las instituciones catalanas condenen cualquier homenaje o acto de glorificación de terroristas condenados: "La educación debe servir también para formar ciudadanos libres, responsables y conscientes de su historia".