El PP propondrá en el Parlament prohibir el burka y el niqab en el espacio público

El portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, ha anunciado este martes que su partido presentará en la Cámara una proposición de ley para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos.

En rueda de prensa desde el Parlament, Fernádez ha defendido que "no es una iniciativa contra ninguna religión" sino en defensa de la seguridad y la dignidad de las mujeres, textualmente.

"El burka no es una prenda neutra. No es simplemente una opción estética o cultural. Es un símbolo de sumisión y de invisibilidad. Representa la negación de la igualdad entre el hombre y la mujer", ha señalado.

Ha afirmado que lo que proponen no es nada "extravagante" y, según él, esto ya se ha hecho en distintos países europeos y en las Baleares, por lo que lo propondrán en el Parlament para que inste al Congreso a legislar en este sentido, aunque ha evitado pronunciarse sobre si su partido dará apoyo a la propuesta que ha presentado Junts en el Congreso a este respecto.

IMPUESTO DE SUCESIONES

Por otra parte, se ha referido a una propuesta del PP para eliminar el impuesto de sucesiones en Catalunya que ha sido tramitada por la Junta de Portavoces de la Cámara: "Nuestra propuesta es clara. Avanzar hacia la supresión real del impuesto de sucesiones en Cataluña. No hablamos de parches, no hablamos de retoques, hablamos de eliminar un impuesto injusto", ha sentenciado.

Así, ha defendido que Catalunya no puede "continuar siendo una anomalía fiscal" y ha añadido que el PP defiende una Catalunya que, en sus palabras, premie el esfuerzo y no lo castigue.