El PP rechaza reunirse con la Generalitat sobre financiación para no "blanquear" el acuerdo con ERC

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha avanzado este viernes que no se reunirá con el Govern para abordar la financiación autonómica pactada con ERC para no "blanquear con su presencia un acuerdo fruto del chantaje político y de la debilidad parlamentaria del Gobierno".

En un comunicado, Fernández ha reiterado su rechazo al acuerdo alcanzado este jueves entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras y lo ha tachado de "cupo independentista que están pergeñando PSOE y ERC".

"No vamos a ser cómplices de un acuerdo que no responde al interés general, que nace del chantaje político y que se negocia al margen de los mecanismos multilaterales que garantizan la igualdad entre territorios", ha agregado, y ha subrayado el compromiso del PP con una financiación justa, transparente y solidaria acordada entre todas las comunidades autónomas.