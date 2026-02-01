El PP en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) presenta su proyecto con carteles inspirados en Marvel

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Irene Pardo, presenta su proyecto político con una campaña inspirada en los cómics de Marvel - PP

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Irene Pardo, ha presentado su proyecto político con una campaña inspirada en los cómics de Marvel que la líder popular ha dispuesto en una carpa vinilada en la que ha atendido a los vecinos en la Plaza de la Vila de la localidad.

Bajo el lema 'Sant Adrià necesita quien lo defienda', Pardo aparece como una heroína de Marvel "que corre al auxilio de sus vecinos para defenderles de los problemas que acechan al municipio", informa la formación en un comunicado este domingo.

Los carteles en formato cómic se acompañan delos lemas 'Seguridad' y 'Confianza', pilares del proyecto de Pardo para la ciudad: "La calle es de los vecinos, y no de los delincuentes o de los incívicos. Necesitamos seguridad y más limpieza", ha sostenido, reclamando la presencia de más policía en la ciudad.

En este sentido, el partido propone un plan contra la delincuencia que pasa por la instalación de cámaras de videovigilancia en toda la ciudad, una "unidad de acción rápida" de la policía local, el aumento de patrullaje tanto de día como de noche, y reforzar la presencia de los agentes en los barrios más necesitados.

Respecto a la limpieza, otra de las prioridades de la campaña, Pardo reclama reforzar los servicios de limpieza porque, a su parecer, hay "muchos barrios" en situación de abandono, además de poner más controles y sanciones al incivismo.