El PP se suma a Vox y pide un pleno monográfico en el Parlament ante la "creciente inseguridad"

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, durante un pleno en el Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PP se ha sumado a la propuesta que ha realizado este martes Vox a los grupos parlamentarios para abordar "la creciente inseguridad" en Catalunya en un pleno monográfico del Parlament.

Según han informado fuentes del PP, el grupo liderado por Alejandro Fernández considera que "tras los graves y violentos sucesos ocurridos este fin de semana, resulta imprescindible abrir un debate específico y urgente".

"El PP, fiel a su sentido de la responsabilidad y la exigencia de rendición de cuentas, da su apoyo y reitera la necesidad de que se celebre sin dilación alguna" el pleno propuesto por Vox.

Vox ha iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer la celebración de un pleno monográfico "sobre el deterioro de la seguridad pública y el impacto de los cambios demográficos en Catalunya".

"TENDENCIA PREOCUPANTE"

Según las mismas fuentes del PP, "los hechos acaecidos este fin de semana, lejos de ser episodios aislados, confirman una tendencia preocupante: los datos de criminalidad y los episodios de violencia llevan meses aumentando de forma sostenida" y, por ello, da apoyo a la iniciativa de Vox para abordar esta cuestión.

El PP ya pidió el lunes la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y de la consellera de Interior, Núria Parlon, sobre esta cuestión, y exige que el Parlament afronte la cuestión de la seguridad "con seriedad y rigor e impulse medidas eficaces".