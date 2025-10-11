PP de Tarragona defiende implantar la "política útil de éxito" del partido en su II Intermunicipal

Imagen de la II Intermunicipal del PP de Tarragona en Valls - PP DE TARRAGONA

TARRAGONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Tarragona ha celebrado este sábado en Valls (Tarragona) su II Intermunicipal para evaluar los retos y objetivos de futuro, con el foco puesto en implantar "la política útil de éxito" del partido en todos los municipios, en palabras de la presidenta del PP de Tarragona, Maria Mercè Martorell, que ha inaugurado la sesión.

También han participado el secretario general del PP en Catalunya, Santi Rodríguez; el secretario general en Tarragona, Rafa Luna; el coordinador del PP en el Alt Camp, Francesc Caballero, y el responsable local Jesús Gracia, informa el partido en un comunicado.

Durante el acto han destacado la importancia de trabajar para que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "llegue a la presidencia cuanto antes mejor y pueda realizar el cambio que necesita España" y, en el ámbito de Tarragona, Martorell ha señalado que la provincia necesita recuperar el impulso con una apuesta alternativa sólida, moderada y reformista, textualmente.