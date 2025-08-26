El PP de Tarragona pide la construcción de un nuevo enlace viario de la AP-2 en Vimbodí (Tarragona)

TARRAGONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Tarragona ha pedido este martes en un comunicado la construcción de un nuevo enlace viario de la AP-2, a la altura de la localidad de Vimbodí (Tarragona).

La diputada del PP en el Congreso por Tarragona, Elisa Vedrina, ha recordado que esperan noticias sobre el calendario de los proyectos de redacción para estas obras que se adjudicaron en 2023 y, por ello, han registrado una serie de preguntas en el Congreso exigiendo desbloquear "unas intervenciones necesarias para la accesibilidad de la zona".

La diputada ha visitado Vimbodí este martes, donde ha criticado que "el plazo del contrato de redacción del proyecto ha finalizado", apuntando que se debe trabajar de forma decidida en el enlace para garantizar la fluidez y seguridad de la autopista y mejorar el acceso de los vecinos de la comarca de la Conca de Barberà (Tarragona).

Por otra parte, Vedrina también ha señalado que es "imprescindible" ejecutar la conexión entre la A-27 y la AP-2 en Montblanc (Tarragona) que es, en sus propias palabras, vital para el Camp de Tarragona.

Por último, ha afirmado que la inversión de 130 millones de euros para construir nuevos accesos a la autopista en la provincia no llegan y ha criticado al Gobierno por no trabajar por "las necesidades reales de los ciudadanos de la provincia de Tarragona".