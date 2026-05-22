El PP tilda de "estafa política" los Presupuestos catalanes y presentará una enmienda a la totalidad

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, durante una comparecencia - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2026: "El Govern presenta como acuerdo presupuestaria lo que es en realidad una auténtica estafa política".

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara catalana después de que la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, haya entregado al presidente del Parlament, Josep Rull, el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para el 2026, aprobado este viernes en un Consell Executiu extraordinario.

Fernández ha criticado que PSC, ERC y Comuns "hayan querido hacer creer que estaban negociando unos nuevos Presupuestos, que habían cambios profundos" durante estos últimos meses cuando la realidad es que el nuevo proyecto de cuentas y el presentado por el Govern en febrero es el mismo, según él.

"Exactamente el mismo, con las mismas prioridades equivocadas, con los mismos vicios políticos y con las mismas renuncias ante los problemas reales de los catalanes", y ha sostenido que el Ejecutivo ha incluido disposiciones adicionales declarativas para intentar disfrazar que es el mismo proyecto.

Preguntado por si se plantean llevarlo al Consell de Garanties Estatutaries (CGE), el portavoz ha afirmado que estudiaran todas las acciones para "impedir que esta estafa política se desarrolle", poniendo el foco en las disposiciones adicionales del proyecto de cuentas que, ha dicho, mirarán con lupa.