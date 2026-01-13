El PP tilda de "vergüenza" el acuerdo del Govern con ERC y Comuns para aumentar la tasa turística

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha tildado de "vergüenza" el acuerdo que el Govern ha sellado con ERC y los Comuns para aumentar la tasa de los establecimientos turísticos a partir del mes de abril de este año, que se destinará a políticas de acceso a la vivienda.

"El PSC está pactando con los partidos del no a todo, con los partidos de la decadencia, frenar uno de los sectores más importantes para Catalunya", ha criticado Fernández en una rueda en la Cámara catalana este martes.

Asimismo, el portavoz ve "surrealista y ridículo" que la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, haya anunciado la eliminación de 19 tasas a empresas y, por otro lado, se esté subiendo impuestos a un sector tan importante como es el turístico, en sus palabras.

Fernández también ha cargado contra el Govern por no tener todavía los nuevos Presupuestos y ha agregado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "tiene cita con la coherencia" por no haber aprobado las cuentas desde el inicio de su mandato en 2024.

Y ha pedido que si el Govern presenta la nueva ley de acompañamiento a las cuentas contemple la bajada de impuestos: "Desde el PP lo que esperamos en la ley de acompañamiento a los Presupuestos no es que haya nuevos impuestos, es que haya menos. Ya es hora de acabar con el infierno fiscal que sufre el conjunto de los catalanes".