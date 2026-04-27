El PP ve el plan de Mossos en institutos como una medida "extrema" tras un fracaso de las políticas

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de PP de Catalunya, Santi Rodríguez, considera que el plan del Govern para desplegar agentes de Mossos d'Esquadra en algunos institutos catalanes es una medida "extrema" tras un fracaso de las política en el ámbito educativo.

"Ha habido un fracaso en otros tipos de políticas desde el punto de visto educativo que comporta que se tengan que adoptar estas medidas extremas", ha sostenido en una rueda de prensa este lunes en la sede del partido.

Rodríguez ha criticado que "no se ha dotado de suficientes recursos a las escuelas como para evitar que se produzcan estas circunstancias", aunque ha dicho que desde el PP esperan a ver cómo evoluciona el plan piloto.

"Si hay escuelas conflictivas y se considera necesario, y se llega a un acuerdo con la comunidad educativa para que se puedan hacer estas actuaciones, no tendremos absolutamente nada que decir", ha concluido.

PRIORIDAD NACIONAL

Preguntado por su opinión respecto al concepto de prioridad nacional para acceder a ayudas públicas que incluyen los pactos de gobierno del PP con Vox en Extremadura y en Aragón, Rodríguez ha señalado que "depende de lo que se interprete por prioridad nacional".

"Si prioridad nacional significa que aquellas personas que no tienen la nacionalidad española están privadas de acceder a determinadas ayudas, pues seguramente no puede ser de esta manera", ha sostenido.

Así, ha defendido que "está bien establecido quiénes son las personas que tienen acceso a las ayudas, que son aquellas personas que tienen una residencia legal y que tienen un arraigo y, por tanto, unos años de convivencia en sus respectivas comunidades".

"No sé si la prioridad nacional se refiere exclusivamente a estos términos, pero en cualquier caso, nosotros somos partidarios de que las ayudas lleguen a todas estas personas que tienen residencia legal", ha zanjado.

CONSORCI D'INVERSIONS

Respecto al Consorci d'Inversions pactado entre el Govern y ERC con el objetivo de mejorar la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya y que alcance el 95%, Rodríguez ha asegurado que le parece más "un cumplimiento del acuerdo entre el PSC y ERC que no una necesidad real de la sociedad catalana".

"Lo que nosotros compartimos es la necesidad de que haya inversiones en infraestructuras en Catalunya, que no se bloqueen las inversiones en infraestructuras, y que haya Presupuestos para poder prever nuevas inversiones", ha agregado.

SÁNCHEZ LLIBRE

Finalmente, Rodríguez se ha referido a las palabras del presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, quien ha afirmado este lunes que Junts y su líder, Carles Puigdemont, han actuado como "muro de contención" en el Congreso.

Rodríguez ha apuntado que "si se han evitado determinadas cosas, no será solo responsabilidad de 7 diputados, sino que también alguna cosa habrán tenido que ver los otros 137 diputados".

Y ha concluido: "Recordarle al señor Sánchez Llibre que las políticas filocomunistas que él atribuye exclusivamente a Sumar no son solo de Sumar, sino que también son del PSOE y en Catalunya del PSC".