El PP ve "turismofóbicas" las Ordenanzas Fiscales de Collboni y que buscan contentar a BComú y ERC

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha tildado de "turismofóbicas" las Ordenanzas Fiscales que propondrá el alcalde, Jaume Collboni, para el 2027 y en las que prevé subir el impuesto turístico a los cruceristas de escala, y cree que son un ejercicio de maquillaje político, diseñado para contentar a ERC y BComú, según él.

"Collboni no tiene mayoría, ni proyecto, ni rumbo. Y ahora pretende comprar apoyos en la oposición a base de cesiones ideológicas", ha afirmado en un comunicado este viernes.

Sirera también ha lamentado que la propuesta del gobierno municipal no incluya medidas de "alivio" fiscal para las familias, los autónomos, los comercios y las pequeñas empresas.