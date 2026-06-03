Pradales augura que la moción de censura de Feijóo no tendrá recorrido con Vox "en la ecuación"

Cree que la legislatura pasará por unas semanas y meses críticos y pide a Sánchez "dar la cara"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El lehendakari, Imanol Pradales, ha augurado este miércoles que la moción de censura instrumental que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere lanzar sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tendrá recorrido mientras Vox esté "en la ecuación", un partido que asegura que es una línea roja para el PNV.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, Pradales ha argumentado que también ve falta de recorrido por las palabras de este martes del secretario general de Junts, Jordi Turull, quien recomendó a Feijóo ir hasta Waterloo (Bélgica), donde reside el líder de Junts, Carles Puigdemont, para presentarle su propuesta.

Ha destacado que la moción contaría con el apoyo de Vox y que eso es una "línea roja" para el PNV y para el País Vasco, donde ha recordado que la representación de los de Santiago Abascal en el Parlamento vasco es de 1 de los 75 diputados de la cámara.

Ha apuntado que Vox en Euskadi es la imagen del franquismo y el antagonismo del autogobierno, la identidad y las instituciones vascas y que la sociedad vasca está "vacunada" contra los que considera fenómenos de ultraderecha.

EJEMPLARIDAD

Preguntado por si ve más recorrido a la legislatura del Gobierno de España, cree que esta pasará por unas semanas y meses críticos y ha pedido a Sánchez "dar la cara" y facilitar explicaciones a raíz de los casos de presunta corrupción que rodean a miembros y exmiembros del PSOE.

"Es fundamental la ejemplaridad en política. Y eso exige transparencia, celeridad en las explicaciones y dar la cara", ha dicho.

Pradales le ha criticado al Gobierno que no haya tenido iniciativa política para alcanzar unos nuevos presupuestos desde el 2023 y ha instado a Sánchez tener una relación fluida con los socios de investidura si quiere que esta legislatura acabe y "haya una legislatura más allá del 2027".

DESAFECCIÓN POLÍTICA

Pradales ha lamentado que la política actual se reduzca a "un tuit, un titular", que haya poca profundidad en el debate político y poco respeto.

"Esto lo único que trae es desafección por parte de la ciudadanía, alejamiento de las instituciones, alejamiento de los partidos políticos y de la política. Y a mí lo que me gustaría es que se recuperara de alguna manera el Congreso es que hubiera capacidad de cierto diálogo, ni siquiera digo entendimiento", ha afirmado.

VIVIENDA EN EL PAÍS VASCO

Preguntado por la situación de la vivienda en Euskadi, Pradales ha explicado que se roza el 8% de parque público protegido de vivienda y que para el 2035 se busca alcanzar la media europea del 15%.

Entre las medidas que el Ejecutivo regional está promoviendo, ha destacado que el 50% de viviendas de protección oficial se destinen a menores de 35 años o un programa de avales de compra a menores de 40 años.