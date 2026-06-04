Preacuerdo para un ERE en Nestlé que rebaja de 301 a 242 los trabajadores afectados

Archivo - Fachada de la sede de Nestlé España en Esplugues de Llobregat (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La indemnización para quienes tengan menos 54 años será de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nestlé España y los sindicatos con representación en la empresa han llegado a un preacuerdo para un expediente de regulación de empleo (ERE) que rebaja de 301 a 242 los trabajadores afectados.

Según ha informado este jueves CCOO Industria y CSIF en sendos comunicados, el preacuerdo permite reducir el impacto en la plantilla mediante la posibilidad de cubrir posiciones por sustitución (plan de recolocación interna), lo que permitiría rebajar a 178 los puestos extinguidos.

Sindicatos y empresa acordaron establecer el criterio de voluntariedad para acogerse al expediente: la indemnización pactada para quienes tengan menos 54 años será de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades.

Las personas que tengan 63 años o más recibirán un pago único equivalente al 75% del salario por 18 mensualidades y también se ha acordado un plan de rentas para las personas que tengan a partir de 54 años, mediante un convenio especial con la Seguridad Social.

La empresa, según las mismas fuentes, pagará un complemento de entre el 58 y el 65% del salario bruto, en función de la edad, que se actualizará anualmente hasta que cumplan los 63 años, y quienes se acojan a esta opción y quienes tengan más de 63 años, mantendrán los beneficios sociales.

Todas las personas afectadas por el expediente cobrarán también dos complementos: uno por antigüedad en la empresa, que estará entre los 15.000 y los 30.000 euros, dependiendo del tiempo que lleven trabajando en Nestlé y otro en función de la edad que tenga la persona trabajadora, que se situará entre los diez y los veinte mil euros.

El expediente afecta a las oficinas centrales de Esplugues de Llobregat (Barcelona); a las plantas de La Penilla (Cantabria), Girona, Reus (Tarragona), Miajadas (Cáceres), Pontecesures (Pontevedra) y Sebares (Asturias) y a quienes trabajan en las oficinas, delegaciones de ventas y centros de distribución y logística de Madrid, Sevilla, Bilbao, Guadalajara, Las Palmas y Toledo.

NEGOCIACIÓN

CCOO de Industria ha valorado el preacuerdo alcanzado "después de horas de negociación y de que las personas trabajadoras intensificaran la movilización", y según el sindicato, se reduce considerablemente el volumen del ajuste, se introducen medidas no traumáticas y se pactan unas condiciones de salida que minimizan el impacto del ERE.

Por su parte, el responsable del sector de Empresa Privada de CSIF, Pedro Poves, confía en que el ERE se ratificará este viernes: "Hemos logrado unas salidas dignas de los trabajadores por encima de las pacatas condiciones iniciales de la empresa", ha dicho, tras defender la conciliación de las necesidades empresariales y la dignidad de los trabajadores para que se siga produciendo en España.