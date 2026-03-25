En prealerta por incendio de litio una empresa de un polígono de Granollers (Granollers)

Archivo - Prealerta del plan especial de emergencia exterior del sector químico, el Plaseqcat, de Protecció Civil - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Plaseqcat, para emergencias químicas, por el incendio en unos contenedores con litio una empresa del polígono Coll de la Manya de Granollers (Barcelona) este miércoles sobre las 6.56 horas.

Se ha cerrado el acceso al polígono y los servicios de emergencias están trabajando en el incidente, ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En otro mensaje en 'X', los Bombers han explicado que han trasladado 7 dotaciones del cuerpo y que no se ha producido ningún daño personal.