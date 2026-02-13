Prealerta por nieve en Val d'Aran, Alta Ribagorça y Pallars Sobirà (Lleida) hasta el sábado

Archivo - Aviso de la prealerta del Neucat - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

LLEIDA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha puesto en prealerta por nieve la Val d'Aran, la Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà (Lleida) desde este viernes por la tarde hasta este sábado por la noche.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press han señalado que se prevé una afectación "en menor medida" en la Alta Ribagorça y en el Pallars Sobirà (Lleida).

"Precaución con el fenómeno de la ventisca, que dificulta la visibilidad en cotas altas", indican.