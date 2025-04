La precandidata a decana del ICAB Cristina Vallejo promete "devolver" las cuotas en horas de formación

Apuesta por un Colegio de Abogados "transversal e integrador"

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La precandidata a decana del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, se ha comprometido a "devolver" en horas de formación lo que los colegiados y colegiadas paguen en cuotas.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles en la sede del ICAB, en la que ha estado acompañada por el precandidato a vicedecano, Jorge Navarro, y por los precandidatos a su junta, Vallejo ha dicho que ve factible que las cuotas mensuales se puedan cambiar por horas de formación y que es "un compromiso y una promesa" que hacen a los colegiados.

Vallejo ha dicho estar "muy orgullosa" de su proyecto, en el que han trabajado durante más de un año 16 abogados --9 abogadas y 7 abogados-- con diferentes sensibilidades y que representan las diversas disciplinas del Derecho.

La precandidata ha expresado que su objetivo es que el ICAB sea un Colegio "transversal, integrador" y, sobre todo, de prestigio, y que entre sus prioridades está que se exija el pago justo y actualizado para los compañeros que asumen las actuaciones del turno de oficio, una póliza de responsabilidad civil competitiva, una jubilación justa y que se vele por los colegiados jóvenes y mayores.

Otra de sus prioridades, ha añadido, es adaptar el Colegio a los retos de la profesión, entre los que ha enumerado la resolución alternativa de conflictos (ADR), el uso de la inteligencia artificial o la transformación digital.

Para lograrlo, el proyecto de la precandidatura plantea 15 ejes estratégicos y 100 medidas que giran en torno a los "propietarios legítimos del ICAB": los colegiados y las colegiadas.

También ha reivindicado la acción social del ICAB, con un proyecto que han bautizado '12 Congresos 12 causas' y que pretende reforzar sinergias con el mundo fundacional, así como impulsar un Colegio internacional, que sea centro de debate jurídico y que influya en sectores clave de empresa y economía.

Por su parte, Navarro ha recordado la importancia del amparo colegial en lo referente a "cuestiones deontológicas" y de la formación en este ámbito, de la que ha dicho que es muy mejorable, en sus palabras textuales, pero necesaria para frenar comportamientos anómalos entre los profesionales.

Según Navarro, en los últimos años se ha producido una "pérdida de valores" que debe reconducirse y ha subrayado la importancia de la formación en deontología para un Colegio de prestigio y para dignificar la profesión

Además, ha criticado que haya algún abogado acusado por múltiples delitos, que ha sido condenado y que sigue ejerciendo, aunque ha dicho que la solución no es sencilla porque si el caso está judicializado --y mientras la sentencia no sea firme-- no siempre es fácil tomar decisiones preventivas porque pueden colisionar con los derechos del investigado.

Navarro ha anunciado que pretenden crear un buzón de sugerencias para que cualquier abogado pueda enviar un correo de forma rápida y ágil y contactar con el decanato.

MULTIRREINCIDENCIA

A preguntas de los medios sobre la propuesta del fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, que recientemente planteó en el Parlament una reforma del Código Penal que permitiría recuperar a figura del arresto menor para los autores multirreincidentes de delitos leves de hurto, Navarro ha dicho que no le parece mal y que el sistema actual es un "disparate".

En este sentido, ha explicado el coste de un juicio por delito leve asciende a más de 3.000 euros, "un gasto enorme que no tiene ningún sentido" y que, como alternativa al ingreso en prisión, el arresto domiciliario con una pulsera telemática rebajaría el coste que supone la privación de libertad.

LEY DE EFICIENCIA

Sobre la nueva Ley de Eficiencia Judicial, que en el partido judicial de Barcelona entrará en vigor en diciembre de 2025, Vallejo ha dicho que estarán muy atentos y que, si esta ley, que promete ser un cambio de paradigma, no mejora la planta judicial, si no es eficiente o si no mejora la pendencia lo tratarán en la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia (Craj).

En este sentido, ha dicho que la relación con el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, con la Secretaria para la Administración de Justicia, Iolanda Aguilar, y con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) es "excelente".

USO DEL CATALÁN

Vallejo también se ha comprometido a impulsar el catalán en todos los ámbitos del Derecho, más allá de la Justicia, con especial incidencia en las universidades "donde hay un porcentaje del uso del catalán muy pequeño", así como a invertir esfuerzos en el desarrollo del Derecho Civil Catalán.

En lo referente a violencia de género ha dicho que hay que seguir reivindicando el turno de oficio y la formación con perspectiva de género, no sólo de la abogacía sino de la judicatura, para que "no sea un problema de desconocimiento de la norma por el cuál no se proteja a la víctima".

Sobre las quejas sobre la magistrada Francisca Verdejo, ha dicho que en el ICAB "no hay ni una sola queja" y ha animado a las letradas colegiadas que han hecho comparecencias públicas a que utilicen los medios oficiales e institucionales, y ha aprovechado para recordar que uno de los compromisos de su precandidatura es impulsar un 'Decanato abierto' para mejorar la fluidez de la comunicación y la canalización de las quejas.

CANDIDATURA PROFESIONALISTA

Sobre la escasa participación en las elecciones de años anteriores, Navarro ha dicho que es un "drama y un fracaso" y que, con el lema 'El ICAB es tuyo' pretenden abrir el Colegio para para terminar con la idea que tienen los abogados de que la institución les aporta poco, en sus palabras.

Sobre si son la precandidatura continuista, Vallejo ha dicho que los abogados que han participado han sido escogidos para que, de forma transversal, representen a todo el colectivo, no sólo en las áreas del Derecho sino en la sensibilidad de los colegiados y colegiadas: "No somos la precandidatura de los pequeños despachos, ni de los grandes despachos, somos la precandidatura profesionalista".

"Si por continuismo entendemos conocimiento de la institución, vocación de servicio, os diré con orgullo y prestigio que sí", ha zanjado.