El precio del alquiler en Barcelona sube un 2,9% hasta 23,30 euros el metro cuadrado, según Fotocasa

Archivo - Foto de archivo de la fachada de un edificio. - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio del aquiler en Barcelona ha aumentado un 2,9% en Barcelona a cierre de 2025, hasta situarse en una media de 23,30 euros por metro cuadrado al mes, según datos compartidos este jueves por Fotocasa en un comunicado.

El portal inmobiliario ha destacado la diferencia de la evolución interanual del precio entre Madrid y Barcelona, ya que, frente al incremento del precio por metro cuadrado en la capital catalana, Madrid registra una variación negativa del -0,6% en el mismo periodo, hasta 21,69 euros por metro cuadrado al mes.

"A cierre de 2025, Barcelona no solo mantiene precios más elevados que Madrid, sino que también presenta una evolución anual positiva frente al ligero ajuste registrado en la capital", ha detallado en base a los datos del Informe de la vivienda en alquiler en España en el año 2025 elaborado por Fotocasa.

DISTRITOS

Según el informe, los distritos con el precio más elevado por metro cuadrado a cierre del ejercicio son l'Eixample (24,04 euros), Sant Martí (23,9 euros), Ciutat Vella (23,78 euros) y Gràcia (23,54 euros), todos ubicados en el centro o las áreas más consolidadas de la ciudad, destaca la plataforma.

En el sentido contrario, Nou Barris (20,52 euros), Horta-Guinardó (20,93 euros) y Les Corts (21,16 euros) se sitúan en la parte más baja de la clasificación.

En términos de variación interanual, l'Eixample también lidera las subidas de precios en Barcelona, con un incremento del 6,3%, seguido de Sant Andreu (4,5%) y Ciutat Vella (4,2%).

ESTABILIZACIÓN PROGRESIVA

"En Madrid empezamos a detectar señales incipientes de desaceleración del alquiler. Es un hito que sugiere que, tras tres años consecutivos de récords históricos, ha tocado techo, aunque todavía no significa una corrección generalizada", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Frente a ello, Matos ha dicho que en Barcelona el cambio de ritmo en las subidas se produce desde finales de 2023, pero que en ambos casos se trata "de una fase de estabilización progresiva, no de caídas de precios, ya que el desequilibrio entre oferta y demanda sigue siendo muy elevado".