El predecesor de Rufián en Santa Coloma (Barcelona) volverá a ser candidato de ERC a la alcaldía

Sam Núñez ya lideró la candidatura republicana en 2019 y logró 3 concejales

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Sam Núñez, predecesor del excandidato en 2023 a la alcaldía y actual portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido escogido de nuevo este martes como candidato del partido para las municipales de 2027.

Tras ser escogido en asamblea, Núñez ha destacado en declaraciones a Europa Press la experiencia y conocimiento acumulado por los republicanos de Santa Coloma desde las elecciones de 2019, cuando él ya fue candidato, y ha asegurado que se siente "con ganas y con fuerza" para asumir el reto de liderar el grupo.

"Estamos preparados, tenemos ilusión y tenemos proyecto, y lo quiero liderar. La ciudad está preparada para escuchar la propuesta de ERC", ha sostenido Núñez, que ha defendido que ahora es el momento de construir una alternativa real al gobierno municipal del PSC.

RUFIÁN

Núñez ya fue candidato de los republicanos a las elecciones municipales de 2019, cuando el partido obtuvo 3 concejales y entró por primera vez en el pleno municipal de Santa Coloma tras la dictadura de Franco.

Las siguientes elecciones, Gabriel Rufián, nacido en la ciudad, fue designado candidato para 2023 con el objetivo de competir la alcaldía a la socialista Núria Parlon, actual consellera de Interior y Seguridad Pública, y ERC acabó obteniendo 4 concejales.

El pasado 17 de enero, Rufián anunció que renunciaba a su acta como concejal en el Ayuntamiento de Santa Coloma "fruto de una reflexión personal y compartida, que se alinea con el criterio de la dirección nacional".