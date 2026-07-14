Los premiados en los Princesa de Girona 2026 abogan por el talento joven y perseguir la vocación

(i-d) Los galardonados de los Premios Princesa de Girona 2026, Rafael Luque, Patricia Aymà, Hatim Azahri, Mercedes Bidart, José Eduardo Méndez y Gemma Blasco, durante el photocall de los "Premios Princesa de Girona 2026", a 14 de julio de 2026, en Barcelo - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

Los 6 galardonados en los Premios Princesa de Girona 2026 han reivindicado el talento de los jóvenes y les han animado a perseguir su vocación para ofrecer soluciones a la sociedad desde sus diferentes ámbitos de conocimiento.

La ceremonia, que han presidido los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, así como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha sido conducida por la periodista Cristina Pampín y ha contado con la actuación de las cantantes Luz Casal y Soleá Morente.

También han estado presentes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

GALARDONADOS

Una de las premiadas ha sido la directora y guionista de cine Gemma Blasco, por su capacidad para abordar nuevos imaginarios en diálogo con la tradición clásica, logrando conectar con el público; y en su discurso ha dicho que espera "que el cine pueda sacudir al mundo" y que la sociedad en un futuro no se vuelva inmune, dice, a las imágenes de la actualidad.

Otro premiado ha sido el fundador y presidente de la asociación juvenil sin ánimo de lucro Joves Units del Poble-sec, Hatim Azahri, por su capacidad para transformar la adversidad en un motor de compromiso comunitario, y en su intervención ha defendido que "la dignidad humana se defiende con acciones y decisiones".

La cofundadora, presidenta y CTO de Benviro, Patricia Aymà, ha sido reconocida por "atreverse a abordar un problema de impacto global y encarnar la innovación con propósito" y por su liderazgo a la hora de utilizar la ciencia para rediseñar los materiales del futuro.

Otro de los premiados, el astrofísico Rafael Luque, es experto en exoplanetas y ha contribuido al descubrimiento de más de 220 mundos fuera del sistema solar y al estudio de nuevas tipologías planetarias como los 'mundos acuáticos' y, en el acto, ha dicho que "sin ciencia no hay futuro y aún queda un universo entero por descubrir".

GALARDONADOS INTERNACIONALES

El premio Internacional CreaEmpresa 2026 ha sido para la argentina Mercedes Bidart, creadora de QuipuLab que amplía el acceso a oportunidades económicas en América Latina, y ha llamado a los jóvenes a seguir "su curiosidad" y contribuir a solucionar los problemas humanos.

El premio Internacional de Investigación 2026 lo ha recibido el astrofísico mexicano José Eduardo Méndez, por sus contribuciones al conocimiento del origen y la evolución de las galaxias y las nebulosas y, al recibirlo, ha señalado que "Hispanoamérica tiene una generación de estrellas y el mundo está por percibir su luz".

INSPIRAR A OTROS JÓVENES

En declaraciones a los medios previas al acto, el director general de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué, ha dicho que espera que los premiados "inspiren a muchos otros jóvenes", y ha destacado el propósito y la chispa que les ha movido para culminar sus proyectos.

Por otro lado, Luz Casal ha reivindicado que cuando se empieza en una carrera, la que sea, es "importante tener estímulos externos", a parte de la propia vocación, y, en el ámbito musical, reivindica que el talento solo no sirve y que hay que añadirle más ingredientes, como perseverancia.