El Premio Nadal 2026 de novela recibe 1.207 originales

Archivo - Estatuilla del Premio Nadal en Barcelona, Cataluña (España), a 6 de enero de 2021 - Pau Venteo - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 82 Premio Nadal de novela, que se entregará el 6 de enero en la tradicional velada literaria en el Hotel Palace de Barcelona, ha recibido 1.207 originales, "una altísima participación", informa este miércoles la editorial Destino.

El jurado del Premio Nadal, dotado con 30.000 euros, está formado en esta edición por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y el editor Emili Rosales.

Además de las novelas presentadas de España, con Madrid con 193 y Barcelona con 91, como las provincias con más manuscritos presentados, también han llegado novelas del extranjero, con Argentina con 168, México con 66 y Colombia con 54.

Las obras presentadas al Nadal reflejan una gran variedad de opciones literarias, el cuidado por la prosa y la elaboración literaria de la mayoría de los textos presentados, con la novela negra y el thriller como género preferente, con especial atención a historias de trasfondo feminista, histórico, fantástico o de vínculo con la naturaleza.

PREMI JOSEP PLA

En la misma velada literaria del 6 de enero, se entregará el 58 Premi Josep Pla de prosa en catalán, dotado con 10.000 euros, y al que se han presentado un total de 42 originales.

El jurado de esta edición está formado por Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano y la editora Glòria Gasch, y entre las obras conviven novelas históricas, narrativa memorialística e intimista, dietarios, obras de ensayo, de género fantástico y thrillers.