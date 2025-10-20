El Premio Nobel László Krasznahorkai cancela su participación en el Kosmopolis 2025 de Barcelona

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor húngaro y Premio Nobel de Literatura 2025, László Krasznahorkai, ha cancelado su participación en el festival Kosmopolis 2025 de Barcelona "a causa de problemas de salud que requieren atención inmediata", informa el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) este lunes en un comunicado.

Estaba previsto que asistiera a una conversación con el escritor Miquel de Palol este viernes pro la tarde, en el marco del festival, y Krasznahorkai ha agradecido a todas las personas "su comprensión y amabilidad".

El CCCB informa de que las entradas adquiridas con antelación se devolverán a través del mismo sistema en el que se han comprado.