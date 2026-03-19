Los Premios CETT Alimara galardonan a la Agència Catalana de Turisme y a Spain Film Commission

Entrega de los Premios CETT Alimara, organizados por el CETT con la colaboración de B-Travel, la ONU Turismo y la Conselleria de Política Lingüística - CETT

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Catalunya, la millor cuina del mon' de la Agència Catalana de Turisme, Spain Film Commission y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) de la República Dominicana han sido algunos de los galardonados en la 41 edición de los Premios CETT Alimara Barcelona, ha anunciado el CETT este jueves.

Los galardonados se han anunciado durante la Nit dels Alimara, organizada por el CETT con la colaboración de B-Travel, la ONU Turismo y la Conselleria de Política Lingüística, con el objetivo de premiar iniciativas que destacan por su innovación en ámbitos como la comunicación, la digitalización, la sostenibilidad y la investigación en el turismo, la hostelería y la gastronomía.

Al acto de entrega ha asistido el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, que ha destacado la importancia de un turismo sostenible, que cuida, preserva y pone en valor la gastronomía, la lengua y el territorio.