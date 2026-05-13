Los premios iFest galardonan a 6 equipos de jóvenes en su octava edición

Imagen de la final de la octava edición de los premios iFest - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los premios iFest, organizados por el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat para reconocer el emprendimiento, ha galardonado a 6 equipos de jóvenes en su octava edición, que ha conseguido un "récord" de participación, informa la conselleria este miércoles en un comunicado.

Los ganadores superaron dos rondas previas y recibieron el premio este martes en la final celebrada en Barcelona, en la cual los 21 equipos finalistas del total de 247 presentaron sus proyectos ante el jurado.

Los proyectos ganadores, orientados a abordar retos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son Helios, Lucid News y Mirall Veritas en la categoría júnior y TuMed, Festival per a Tothom y Temis en la sénior.

Durante la final, el secretario de Empresa y Competitividad, Jaume Baró, resaltó que el futuro de la innovación necesita jóvenes que piensen en grande y pongan el conocimiento, la creatividad y tecnología al servicio de las personas, mientras que el secretario de Formación Profesional, Francesc Roca, afirmó que la juventud catalana "tiene mucho que decir" ante los retos del futuro.

En total, la última edición del iFest ha contado con la participación de más de un millar de alumnos y docentes, y ha comportado la organización de 37 talleres en diferentes centros educativos.