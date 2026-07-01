Los Premis Cambra 2026 de la Cámara de Terrassa se celebrarán el 16 de julio en Rubí (Barcelona)

Archivo - Los premiados en los Premis Cambra de Terrassa de 2025 - MIKI_BOSCH - CÁMARA DE TERRASSA - Archivo

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Premis Cambra 2026 de la Cámara de Terrassa se celebrarán el 16 de julio en el recinto remodelado del Casino de Rubí (Barcelona), en el marco de la conmemoración del 140 aniversario de la constitución de la Cámara.

El acto contará con la participación del Esbart Dansaire de Rubí, entidad centenaria de danza catalana tradicional de creación contemporánea, informa la Cámara en un comunicado este miércoles.

Bajo la dirección artística de Adriana Monté, que ha adaptado diferentes coreografías inspiradas en las categorías premiadas, la Cámara quiere ofrecer una "propuesta escénica vinculada a uno de los signos de identidad más emblemáticos de la ciudad anfitriona y también de la cultura catalana".

El presidente de la entidad, Ramon Talamàs, ha afirmado que celebrar esta edición en Rubí tiene un valor especial, tanto por el peso industrial y empresarial de la ciudad como por el contexto conmemorativo: "Rubí representa muy bien la capacidad del territorio para generar actividad económica, innovación y compromiso empresarial".

Los Premis Cambra 2026 se otorgarán a las empresas Isotubi, SL; Window Sight, SL; Herix; Vicente Torns, SAU, y a la familia Braun, propietaria del grupo empresarial B.Braun.