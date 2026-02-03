Los Premis Gaudí 2026 contarán con Marina Rossell, Maria Arnal, Joan Dausà y Salvador Sobral

Foto de familia de los nominados a los 18 Premis Gaudí, a 20 de enero de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gala de los 18 Premis Gaudí, que se celebra este domingo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, contará con cantantes como Marina Rossell, Maria Arnal, Joan Dausà, Magalí Sare y Salvador Sobral como banda sonora en una edición que quiere homenajear a la diversidad de almas que conforman el cine y que reunirá a unos 1.800 invitados.

La banda sonora que acompañará la gala, presentada por las actrices Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez y la artista Maria Arnal, toma la forma de una 'suite', creada a partir de piezas destacadas de las pianista y compositora Laura Andrés, a la que junto a la violinista Roser Loscos, se irán incorporando artistas, informa este martes la Acadèmia del Cinema Català en un comunicado.

En la gala se producirán cuatro dúos: Magalí Sare y Salvador Sobral, que abrirán la ceremonia con 17 voces del Cor Geriona; Alosa, el proyecto de Giulietta Vidal e Irene Romo, se aliará con el violonchelista Guillem Gràcia reinterpretando 'El cant dels ocells' de Pau Casals; Joan Dausà y la actriz Zoe Bonafonte, y Marina Rossell y Maria Arnal.

Las cinco conductoras de la gala homenajearán a las distintas almas del cine con luz y color: Nora Navas representará el negro, los clásicos y la elegancia; Maria Molins el rojo, el compromiso y la pasión; Laura Weissmahr el verde, el poder transformador; Maria Arnal, el azul, la tecnología y el sueño, y Carla Quílez el blanco, la suma de todos los colores.

ENTREGA DE ESTATUILLAS

Las estatuillas serán entregadas por intérpretes como Miki Esparbé, Natalia de Molina, Emma Vilarasau, Natalia Sánchez, Natalia Tena, David Verdaguer, Eduard Farelo, Moha Amazian, Secun de la Rosa, Mariona Terés, Irene Montalà, Aixa Villagran, Zoe Bonafonte, Aimar Vega, Berta Prieto, Marieta Sánchez y Betsy Túrnez.

Se sumarán los directores Fernando Trueba, Marcel Barrena, Elena Martín y Leticia Dolera, los directores artísticos Susy Gómez y Antxón Gómez, la cantante Lia Kali, el crítico de televisión y escritor Bob Pop, el periodista Joel Díaz y el guionista Eduard Sola.